СБУ проверяет информацию о подготовке провокаций в Киево-Печерской лавре

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о подготовке на 14 октября провокаций в Киево-Печерской лавре, заявил глава украинской спецслужбы Василий Грицак.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры, которая управляется Украинской православной церковью Московского патриархата, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения радикалов 14-17 октября. В Киеве 14 октября традиционно проходят марши националистических сил, приуроченные к празднованию Дня украинского казачества.

"По поводу Киево-Печерской лавры информация ходит не первую неделю. Мы проверяем эту информацию, мы в принципе понимаем эту ситуацию, которая есть. Но мне кажется, что работники лавры делают шаги на опережение, разглашая информацию, чтобы потом избежать инсинуаций", — сказал Грицак на брифинге в среду.

Он пообещал, что "СБУ будет делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улице столицы и других регионов страны".

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.