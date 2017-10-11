Вселенский патриарх Варфоломей впервые посетил посольство РФ в Турции

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил посольство России в Турции, это первый визит предстоятеля Константинопольской православной церкви за всю историю существования советской и российской дипломатической миссии в Анкаре, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ознакомил патриарха с историей и современной жизнью российского загранучреждения, показал портретную галерею служивших ранее в Турции глав дипмиссии, в том числе фотографию трагически погибшего 19 декабря 2016 года в Анкаре посла России, Героя России Андрея Карлова", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Ерхов поделился планами установки в ближайшее время перед зданием посольства бюста Карлову. На месте будущего мемориала Патриархом Варфоломеем была отслужена лития в присутствии представителей Патриархии и сотрудников посольства. Коллектив посольства принял участие в патриаршей литургии в церкви Святой Терезы в Анкаре.