Патриарх Кирилл призвал развивать "российские" лапту и городки

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на прошедшем в Москве заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил о необходимости возрождения национальных видов спорта в России, что, по его мнению, способствовало бы обращению внимания молодежи к отечественной истории.

"Если говорить о спортивном измерении деятельности Всемирного русского народного собора, то очень перспективным делом представляется поддержание национальных видов спорта. К сожалению, национальные виды спорта у нас пришли в забвение, хотя, например, вариация той же лапты — бейсбол — собирает в США миллионные аудитории. Почему же нам не возрождать национальные виды спорта? Это и хоккей с мячом, и лапта, и городки, и много других видов, которые помогут обращать внимание молодежи к замечательной истории нашего народа", — сказал патриарх.

В своем выступлении он перечислил приоритетные направления деятельности ВРНС на современном этапе. Так, по словам предстоятеля, сохраняет актуальность проблема взаимоотношений Церкви с музейным сообществом и деятелями культуры, причем вопрос свободы творчества намеренно политизируется определенными силами, заинтересованными в разжигании гражданских конфликтов.

"Однако у нас достаточно экспертных возможностей и информационных ресурсов, чтобы разъяснять людям, что на самом деле происходит", — отметил патриарх, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава РПЦ также призвал "всячески расширять участие Всемирного русского народного собора как неправительственной организации во всех международных мероприятиях, где защищаются права человека, национальные, культурные права". Кроме того, обратив внимание на успешный опыт проведения "Русских недель" на Ионических островах в Греции, патриарх призвал к расширению географии подобных мероприятий, особенно в направлении Ближнего Востока, включая Сирию, где Русская церковь успешно участвует в гуманитарных акциях.

На заседании обсуждались вопросы подготовки ХХI Всемирного русского народного собора, который состоится 1 ноября, а также предложения по празднованию 25-летия ВРНС в 2018 году.