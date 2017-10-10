Фестиваль "Голоса православной России" пройдет в Словакии и Австрии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ежегодная благотворительная культурно-просветительская программа "Голоса православной России" 10-13 октября будет представлена в Словакии и Австрии; первый концерт пройдет во вторник в Братиславе, сообщили РИА Новости в Фонде единства православных народов (ФЕПН), являющемся организатором фестиваля.

"Патриаршая программа "Голоса православной России" предусматривает организацию выступлений в разных странах ведущих российских хоровых коллективов, исполняющих духовную музыку", — отметили в ФЕПН. В этом году два главных концерта программы пройдут в Кафедральном католическом соборе святого Мартина в Братиславе 10 октября и в Петерскирхе (церкви святого Петра) в Вене 12 октября.

Во вторник митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав совершит Божественную литургию в храме святого Ростислава в Братиславе, после которой состоится торжественное открытие программы с участием представителей дипкорпуса России и других стран, властей и католического духовенства Братиславы.

В рамках программы пройдет презентация библиотеки ФЕПН "Русские писатели и православие": 10 октября в Российском центре науки и культуры, а 11 октября — в аналогичном центре в Вене, где также запланированы выступления хоровых коллективов.

Свое приветствие участникам XVII музыкально-хоровой и духовной программы "Голоса православной России" уже направил министр культуры Австрии Томас Дрозда. Он выразил уверенность, что "красота русской классической, духовной хоровой культуры будет прекрасно гармонировать с изящной исторической музыкальной атмосферой и архитектурой прекрасной Вены, раскинувшейся на берегу Дуная, с ее живописными парками, музеями и соборами".

"Выражаю надежду, что концерты ведущих российских музыкально-хоровых коллективов станут заметным явлением в культурной жизни Вены и послужат еще одним шагом в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами и народами, мостом, соединяющим богатые традиции и культуры народов", — говорится в приветствии министра, направленном в ФЕПН.

Участники программы "Голоса православной России" — признанные в стране и за ее пределами творческие коллективы: хор Московской духовной академии и семинарии, Патриарший хор храма Христа Спасителя, камерный хор "Классика", камерный хор Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных, камерный хор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова, хор Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке и ряд других.

Культурно-просветительская программа реализуется ФЕПН с 2001 года. Учитывая ее важность, программе был придан статус "патриаршей". За это время концерты ведущих отечественных хоровых коллективов прошли в Болгарии, Великобритании, Германии, Македонии, Польше, Франции, Италии, Чехии, Латвии, а также на Кипре и на Балканах.

Международный общественный Фонд единства православных народов был образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, возглавившего его попечительский совет. В настоящее время председателем попечительского совета ФЕПН является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фонд, как говорится на его сайте, "создан и действует в целях укрепления уз духовного братства народов, исповедующих православие, консолидации и активизации усилий международной православной общественности в деле культурного и социального сотрудничества".