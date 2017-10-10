Милонов: закон о праве детей менять пол противоречит греческим традициям

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Принятие парламентом Греции законопроекта, который разрешает несовершеннолетним с 15 лет менять пол, противоречит взглядам и традициям греческого народа, считает член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

Греческий парламент проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол. Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята ввиду особенностей греческого законодательства. При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

"Принятие такого закона, уверен, противоречит взглядам и традициям населения Эллады. Греция — наследница великой православной Византии, где веками сохранялись традиции семейной нравственности", — сказал РИА Новости Милонов, который подготовил законопроект о запрете в РФ операций по смене пола.

"Если завтра провести референдум, то 99% греков с гневом не только отменят этот закон, но и прогонят прочь депутатов, осмелившихся на его принятие", — отметил депутат.

По его мнению, целью инициаторов подобных нововведений в Греции является ликвидация традиционной семьи.