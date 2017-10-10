РПЦ: нужно оберегать себя от "информационного хлама" и ставить "фильтры"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения со студентами в Российском государственном социальном университете рассказал, что иногда "скрипя зубами" все же читает дискуссии в социальных сетях на актуальные темы, и призвал молодежь ставить "фильтры" с целью отсеивания многочисленного "информационного хлама".

Предстоятель Русской православной церкви пообщался во вторник с молодыми в рамках I международного молодежного коммуникативного форума MediaPost в РГСУ.

По словам патриарха, он очень ограничен во времени и смотрит в Интернете только то, что ему крайне необходимо, — связанное с происходящим в церковной жизни или с анализом каких-то важных событий.

"Я не способен отслеживать дискуссии в социальных сетях. Меня, правда, об этом информируют мои помощники, но и то иногда тяжело читать сводки, которые мне дают. Думаю, а нужно ли это все читать? Думаю: ну нет, раз уж мне дают, значит, надо прочитать. Ну, и иногда прямо скрипя зубами читаю", — рассказал предстоятель.

Такая реакция, добавил он, вызвана тем, что в интернет-пространстве "невероятное количество того, что можно назвать информационной захламленностью, настоящего хлама".

"Там такое огромное количество хлама, что он мешает жить, он дезориентирует человека. <…> Читая какие-то тексты, молодые особенно, дети теряют, что называется, всякую жизненную ориентацию, крыша слетает. Мы знаем, как люди жизнь кончают самоубийством, потому что поглащаются этим хламом, задыхаются от этого хлама и становятся неспособными к сопротивлению. Ну а что же делать, чтобы нас не захлестнула вся эта стихия? Нужно ставить фильтр", — заявил глава РПЦ.

Как отметил патриарх, сегодня информационные технологии делают каждое слово доступным сразу для миллионов людей. При этом сила слова имеет большую силу, чем сила денег и сила оружия; оно "несет в себе потенциал спасения и потенциал гибели, страшного разрушения", предупредил предстоятель.