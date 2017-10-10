Патриарх недоумевает из-за "псевдоанглийских интонаций" русской молодежи

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возглавляющий также "Общество русской словесности", выразил недоумение повсеместным использованием современной российской молодежью в общении на своем родном языке "псевдоанглийских интонаций".

Предстоятель Русской православной церкви пообщался во вторник со студентами в рамках I международного молодежного коммуникативного форума "MediaPost" в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

По словам патриарха, сегодня часто можно услышать "эти самые псевдоанглийские интонации, которые сейчас почему-то наша молодежь использует, говоря по-русски".

"Никак не могу понять, откуда это? По-английски говорить не умеют, а интонации псевдоанглийские. Что это такое? Вообще, может быть вы, как социологи, мне объясните, откуда это? Это как болезнь какая-то", — сказал патриарх, чем вызвал оживление в зале.

Он отметил, что "старшее поколение и среднее поколение говорят на нормальном русском языке", а "их дети все говорят с английскими интонациями". "Как будто они из Кембриджа приехали", — добавил глава Русской церкви.

Патриарх также назвал фарсом и карикатурой привычку некоторых священников-блогеров подстраиваться в общении с молодежью под ее язык и манеру общения.