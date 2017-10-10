Патриарх Кирилл встретится со студентами в рамках форума MediaPost в Москве

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в I Международном молодежном коммуникативном форуме MediaPost в Москве, в рамках которого во вторник встретится со студентами.

Форум пройдет 10-11 октября в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

"В первый день состоится общение патриарха Кирилла с участниками форума. Во второй день предусмотрена разнообразная деловая и образовательная программа", — сообщили организаторы.

Как ожидается, беседа предстоятеля Русской церкви со студентами, которая пройдет в формате "вопрос-ответ", коснется самых разнообразных актуальных вопросов современной жизни, волнующих российское общество. Ранее патриарх Кирилл уже неоднократно встречался с молодежью на подобного рода мероприятиях. Так, в октябре прошлого года глава РПЦ провел встречу на Втором международном православном студенческом форуме в Москве, который посетили более 15 тысяч студентов из России и других стран.

Во второй день работы форума с открытыми лекциями выступят, в частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим (тема "О миссии молодежи в информационном обществе") и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ("Православная тема в современных медиа"). Декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игорь Романов сделает доклад на тему "Как собрать миллион просмотров в социальных сетях".

В рамках работы форума также пройдут круглые столы "Медиаволонтерство молодежи: зачем это нужно?" и "Молодежь в социальных сетях: как говорить и о чем". Состоятся различные мастер-классы, посвященные современным технологиям коммуникации, и деловые игры. Кроме того, пройдет награждение победителей конкурса коммуникативных социальных проектов "MediaPost".

Форум MediaPost — совместный проект РГСУ, синодального отдела Московского патриархата по делам молодежи и синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.