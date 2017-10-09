Муфтии: отношения России и арабского мира сейчас на подъеме

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главы духовных управлений мусульман РФ назвали визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль-Сауда в Россию важным с точки зрения расширения политических связей между Москвой и арабо-мусульманским миром. Об этом они заявили РИА Новости.

"Встреча с президентом России Владимиром Путиным короля Саудовской Аравии, многочисленные переговоры с участием монарха на самом высшем уровне, подписанные двусторонние документы, обоюдное желание вести борьбу с терроризмом и экстремизмом наглядно свидетельствуют о полном понимании и уважении друг к другу", — сообщил первый зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

По его словам, во время визита короля Саудовской Аравии поднимался вопрос об увеличении квот для мусульман России на хадж. "Очевидно, в скором будущем российские мусульмане будут отправляться в хадж в большем количестве, чем сейчас", — сказал Аббясов.

"Я лично принимал участие на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии в Москве. Высокий гость особо отметил работу наших духовных управлений мусульман. Помимо этого, король принял предложение Минниханова о проведении заседания Стратегической группы "Россия — исламский мир" в Саудовской Аравии", — сказал в свою очередь РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, оценивая итоги визита, заявил, что "ситуация между Россией и арабским миром стремительно меняется в лучшую сторону".

"Я считаю, что визит короля Саудовской Аравии к нам, а также многочисленные встречи на высшем уровне позволят нам укрепить не только политические, экономические, но и духовные связи", — сказал Бердиев.