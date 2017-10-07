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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Якунин: развитие общества должно догнать прогресс технологий

14:3407.10.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичЭкс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин на форуме Диалог цивилизаций. 7 октября 2017Экс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин на форуме Диалог цивилизаций. 7 октября 2017
© РИА Новости / Ольга Липич

РОДОС (Греция), 7 окт — РИА Новости, Ольга Липич. Человечество оказалось не готово к наметившимся темпам технологического прогресса, в результате появилось много этических и иных острых вопросов, на которые необходимо найти ответы в ближайшее время посредством диалога, заявил на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций" его президент-основатель, экс-глава РЖД доктор политических наук Владимир Якунин.

Модератор Гарольд Хайман, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, бывший президент Мали Дионкунда Траоре, бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, профессор Оксфордского универстета Ян Голдин, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на 15-м Родосском форуме Диалог цивилизаций
Участники Родосского форума обсудили мораль и многополярный мир
"Мой ответ: нет", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готово ли морально современное общество к рискам, связанным с бурным развитием компьютерных технологий, прорывами в генной инженерии, заменой человеческого труда машинным, возможностью контроля частной жизни.

Осознать и ответить на эти вызовы, по словам Якунина, поможет диалог ученых, политиков, экономистов, религиозных и общественных деятелей.

Так, в ходе дискуссии на Родосском форуме представитель Ирана, глава организации Исламской культуры и отношений Абузар Эбрахими Торкаман говорил о соотношении природы человека со стремительным развитием науки и технологий, о последствиях появления искусственного интеллекта.

"Миллионы людей вскоре могут лишиться своих рабочих мест, которые будут заняты искусственным интеллектом. Мы спрашиваем всех: что будут делать люди без работы? Что будет дальше? Мы сталкиваемся с технократической политикой и множеством опасностей. Например, огромные массивы данных, информации сегодня позволяют манипулировать людьми, их менталитетом, манипулировать обществом, и нет границ, позволяющих эффективно защитить человека от такого манипулирования", — отметил Якунин.

По его словам, в сложившихся условиях глобализма и моментального распространения информации практически по всему земному шару возрастает риск манипуляции общественным мнением и соответственно ответственность гражданского общества и СМИ.

Риски IT-прогресса

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выступает 15-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций»
© РИА Новости / Ольга Липич
ЕС и Россия решат украинский вопрос, восстановив доверие, заявил де Вильпен
Профессор Оксфордского университета, специалист по глобализации и развитию, в прошлом вице-президент Всемирного банка (2003-2006) Ян Голдин в своем выступлении также коснулся проблемы развития робототехники и замены ею человеческого труда. Кроме того, он отметил взаимовлияние людей в глобальном мире. "Мир становится более "гористым", и нам необходима гибкость, способность менять профессию и так далее", — сказал профессор.

Точку зрения делового сообщества на риски IT-прогресса изложила специалист в области безопасности данных Наталья Касперская. Она заявила об угрозах утраты права на частную жизнь, манипуляции сознанием и новой формы колониализма — цифрового.

"Страны, стремящиеся к цифровой независимости, должны объединить свои усилия. У нас по-прежнему есть возможность создавать многообразный мир, в котором люди будут иметь право на частную жизнь и собственное мнение", — сказала Касперская.
И Голдин, и Касперская полагают, что мир ждет большая степень регулирования риски IT-сферы со стороны государств, пытающихся выстроить границы в интернете.

"Родосский форум собирает людей с различными взглядами, зачастую противоположными. Но это возможность услышать, понять друг друга, учиться друг и у друга. И возможность привлекать политических лидеров для реального решения проблем", — считает Якунин.

Он отметил, что Родосский форум за несколько лет предсказывал как финансовый, так и миграционный кризисы, и к его прогнозам и рекомендациям в мире прислушиваются.

В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира, с разных континентов. Среди его участников премьер Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

История "Диалога цивилизаций"

Форум Диалог цивилизаций
© РИА Новости / Ольга Липич
Родосский форум "Диалог цивилизаций" обсудит будущее планеты
В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества.

В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.

В 2016 году Мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.

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