Якунин: развитие общества должно догнать прогресс технологий

РОДОС (Греция), 7 окт — РИА Новости, Ольга Липич. Человечество оказалось не готово к наметившимся темпам технологического прогресса, в результате появилось много этических и иных острых вопросов, на которые необходимо найти ответы в ближайшее время посредством диалога, заявил на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций" его президент-основатель, экс-глава РЖД доктор политических наук Владимир Якунин.

"Мой ответ: нет", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готово ли морально современное общество к рискам, связанным с бурным развитием компьютерных технологий, прорывами в генной инженерии, заменой человеческого труда машинным, возможностью контроля частной жизни.

Осознать и ответить на эти вызовы, по словам Якунина, поможет диалог ученых, политиков, экономистов, религиозных и общественных деятелей.

Так, в ходе дискуссии на Родосском форуме представитель Ирана, глава организации Исламской культуры и отношений Абузар Эбрахими Торкаман говорил о соотношении природы человека со стремительным развитием науки и технологий, о последствиях появления искусственного интеллекта.

"Миллионы людей вскоре могут лишиться своих рабочих мест, которые будут заняты искусственным интеллектом. Мы спрашиваем всех: что будут делать люди без работы? Что будет дальше? Мы сталкиваемся с технократической политикой и множеством опасностей. Например, огромные массивы данных, информации сегодня позволяют манипулировать людьми, их менталитетом, манипулировать обществом, и нет границ, позволяющих эффективно защитить человека от такого манипулирования", — отметил Якунин.

По его словам, в сложившихся условиях глобализма и моментального распространения информации практически по всему земному шару возрастает риск манипуляции общественным мнением и соответственно ответственность гражданского общества и СМИ.

Риски IT-прогресса

Профессор Оксфордского университета, специалист по глобализации и развитию, в прошлом вице-президент Всемирного банка (2003-2006) Ян Голдин в своем выступлении также коснулся проблемы развития робототехники и замены ею человеческого труда. Кроме того, он отметил взаимовлияние людей в глобальном мире. "Мир становится более "гористым", и нам необходима гибкость, способность менять профессию и так далее", — сказал профессор.

Точку зрения делового сообщества на риски IT-прогресса изложила специалист в области безопасности данных Наталья Касперская. Она заявила об угрозах утраты права на частную жизнь, манипуляции сознанием и новой формы колониализма — цифрового.

"Страны, стремящиеся к цифровой независимости, должны объединить свои усилия. У нас по-прежнему есть возможность создавать многообразный мир, в котором люди будут иметь право на частную жизнь и собственное мнение", — сказала Касперская.

И Голдин, и Касперская полагают, что мир ждет большая степень регулирования риски IT-сферы со стороны государств, пытающихся выстроить границы в интернете.

"Родосский форум собирает людей с различными взглядами, зачастую противоположными. Но это возможность услышать, понять друг друга, учиться друг и у друга. И возможность привлекать политических лидеров для реального решения проблем", — считает Якунин.

Он отметил, что Родосский форум за несколько лет предсказывал как финансовый, так и миграционный кризисы, и к его прогнозам и рекомендациям в мире прислушиваются.

В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира, с разных континентов. Среди его участников премьер Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

История "Диалога цивилизаций"

В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества.

В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.

В 2016 году Мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.