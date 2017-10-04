Праздник кошерных шалашей: евреи отмечают Суккот

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Иудеи всего мира вечером в среду начинают отмечать Суккот — один из самых ярких праздников еврейского календаря, названный в Торе "временем веселья" и "праздником сбора урожая".

"Наши мудрецы учат, что во всех элементах Суккот главным является напоминание о нашем единстве. Само название праздника означает "шалаши": нам заповедано в эти дни строить шалаши, сидеть в них и пировать всем вместе – богатым и не очень, образованным и не очень, знатокам Торы и тем, кто делает только первые шаги в изучении ее мудрости", — приводит пресс-служба слова из поздравления главного раввина России Берла Лазара.

По его словам, Суккот — это единственный праздник, в дни которого Тора повелевает радоваться, причем трижды. Раввин напомнил, что еврейская цель жизни в том, "чтобы реально обрести единство, помогать ближнему, улучшать свое окружение".

Суккот (буквально — "кущи") — праздник в память о шалашах, в которых жили израильтяне после исхода из Египта. Заповедь о шалашах подразумевает необходимость проводить в сукке трапезы в течение всего праздника. Также имеется заповедь о четырех видах растений, которые символизируют разные виды евреев. Верующие, согласно Писанию, должны себе взять "красивый плод (этрог), пальмовую ветвь (лулав), ветви мирта и речной ивы". Соединяя их вместе, иудеи заявляют о единстве еврейского народа перед лицом Всевышнего, перед которым все равны — как мудрецы, так и простаки.

При построении шалаша существует ряд критериев, делающих его кошерным. Важным моментом является крыша, через отверстия в которой должны быть видны звезды. Переселяясь на неделю праздников в это временное жилище, евреи признают над собой господство Творца и заявляют о том, что все в мире зависит только от Его воли.

Суккот — один из трех праздников, в которые каждый еврей был обязан посетить иерусалимский храм, где приносились праздничные жертвы, соответствующие этому дню. Во времена существования храма в Суккот приносили в жертву 70 быков — по количеству народов, населяющих землю. Целью этих жертвоприношений было искупление грехов всего человечества.