Американский журналист: евреи в США чувствуют себя зажатыми

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Ситуация в США вызывает беспокойство у американских евреев, так как антисемитизм становится в этой стране "модной идеей", считает известный журналист, корреспондент Associated Press Матти Фридман.

"Я думаю, что ситуация в Соединенных Штатах действительно заслуживает беспокойства. Я рос в 1990-е годы в Канаде, и для меня антисемитизм сводился к историям, которые рассказывали дедушки и бабушки о странах исхода. Дедушка, например, был родом из Львова. И эти истории не имели ничего общего с моей жизнью — жизнью североамериканского подростка, растущего в новом мире конца ХХ века. А сейчас антиеврейские идеи уже "вылезли из подвала", — поделился он в интервью порталу Jewish.ruю

По его словам, сейчас в университетских кампусах и среди интеллигенции активно ведется антиизраильская агитация. В США, как заметил он, "становится модной идея, что евреи больше всех на свете нарушают права человека".

"И это мейнстрим в интеллигентной левой среде. Правые же говорят тем старым антисемитским языком, который знаком нам с прежних времен — о том, что евреи контролируют экономику, СМИ, банки, и тому подобное", — подчеркивает он.

Некоторые в США, как замечает он, считают, что такие представления свойственны и определенным слоям в американской администрации.

"В результате многие евреи действительно ощущают себя зажатыми между левыми и правыми силами, при этом, толком не понимая, что же эти силы из себя представляют. В Америке сменились несколько "сонных поколений" евреев, которые не думали, что "еврейский вопрос" снова окажется на повестке дня. И сейчас они на самом деле не знают, что делать", — объясняет Фридман.