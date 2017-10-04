Пассажиру Qatar Airways грозит тюрьма за оскорбление чувства верующих

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Пассажира самолета национальной авиакомпании Катара могут посадить в тюрьму за то, что он нацарапал на подлокотнике своего кресла фразу, которая оскорбляет религиозные чувства мусульман, сообщает газета Evening Standard.

Пассажир самолета авиакомпании Qatar Airways 36-летний Джозеф Бреслин летел бизнес-классом в Лондон. Как сообщает газета, ему не понравилось обслуживание на борту самолета, кроме того он устал от перелета, и все это подвигло его написать на подлокотнике своего кресла оскорбительную фразу.

После того как самолет приземлился, Бреслин написал те же слова на салфетке и бросил ее между двумя пассажирами самолета в мусульманских платках, пишет издание. Произошло это 8 июля, тогда же мужчина был задержан.

Бреслин рассказал суду, что был раздражен поведением одного из пассажиров, который, по его мнению, распылял духи преднамеренно, чтобы позлить его. Мужчина признал свою вину, но был отпущен под залог до вынесения приговора 31 октября. При этом судья не исключил, что мужчине может грозить тюремный срок.