В деле о гибели от ВИЧ дочери петербургского священника нет подозреваемых

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Ни подозреваемых, ни обвиняемых нет в деле о гибели от ВИЧ приемной дочери православного священника в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Петербургу.

Ранее сообщалось, что петербургское управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки, родители которой уклонялись от прохождения терапии. По данным СМИ, родители девочки отказывались давать ей антиретровирусную терапию из религиозных соображений.

"В настоящее время в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Дело возбуждено по факту смерти ребенка", — заявил собеседник агентства.

По данным СК, девочка была рождена ВИЧ-инфицированной женщиной, с момента рождения она стояла на диспансерном учете в петербургском "Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" с диагнозом ВИЧ-инфекция. В четыре года девочку удочерили.

Ведомство ранее отмечало, что, несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождения высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у девочки заболевания. Следователи полагают, что в результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти.

Ранее в Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что приемный отец погибшей девочки, православный священник, имеет в деле статус свидетеля.