РПЦ: Госдеп США считает "вмешательством в церковную жизнь" обращение Рады

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали оценку Госдепартаментом США действий украинских властей по отношению к УПЦ МП как "вмешательство государства в церковную жизнь"; в то же время в Русской церкви обратили внимание США на многочисленные незамеченные примеры нарушения прав верующих на Украине. Об этом говорится в письме РПЦ на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Письмо за подписью главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона было направлено Тиллерсону в связи с опубликованным в августе ежегодным докладом Госдепа США о религиозных свободах в мире.

"Сильной стороной опубликованного доклада является тот факт, что в документе было зафиксировано значительное число нарушений прав верующих Украинской православной церкви. На страницах доклада также упоминается как пример вмешательства государства в церковную жизнь обращение депутатов Верховной Рады к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении автокефалии "объединенной Украинской православной церкви", — сообщила в понедельник служба коммуникации ОВЦС, опубликовавшая основные выдержки из письма митрополита Илариона на своем сайте.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — созданный в 90-е годы Киевский патриархат (УПЦ КП) и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви. В частности, ранее Верховная рада обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой признать независимость УПЦ от Московского патриархата. Выступая 7 сентября с посланием к Верховной раде, президент Украины Петр Порошенко еще раз обратил внимание на "очень большую серьезность" намерений властей Украины относительно создания автокефальной Украинской православной церкви. В своем выступлении Порошенко также обратился к патриарху Варфоломею, указав на "наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему".

Вместе с тем, по оценке митрополита Илариона, многие факты остались незамеченными Госдепартаментом, а некоторые изложены неточно или на основании недостоверных данных. В частности, в документе говорится о дискриминационном законопроекте № 4511 (обязывает согласовывать назначение епископов с властями), однако в тексте, как отметил глава ОВЦС, не получили упоминания другие рассматриваемые в Верховной Раде антицерковные законодательные инициативы.

"Не отражены многочисленные факты публичных высказываний видных государственных лиц Украины с необоснованными политическими обвинениями в адрес Украинской православной церкви, а также факт незаконного блокирования Министерством культуры Украины процедуры регистрации десятков общин этой Церкви", – говорится в письме митрополита Илариона.

В ОВЦС признали, что в докладе Госдепартамента "упоминается о ряде случаев насильственного захвата храмов Украинской православной церкви, о поджогах церковных зданий, вандализме, нападениях на верующих, о препятствовании общинам захваченных храмов в их попытках обрести новое место для совершения богослужений". Вместе с тем, отмечается в письме митрополита Илариона, "в докладе приводится лишь небольшая часть подобных фактов".

"Как неоднократно наша Церковь заявляла, мы готовы и далее развивать отношения в деле отстаивания прав и свобод преследуемых христиан с дипломатическим представительством Соединенных Штатов Америки в России, американской общественностью и религиозными организациями", – отметил, в частности, митрополит Иларион. —0-