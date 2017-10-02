Депутат: КСП выявила нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ, в частности Минкультуры РФ до сих пор не утвердило договор на передачу музейных ценностей церкви, сообщил в Facebook петербургский депутат Максим Резник, отправивший соответствующий запрос в Контрольно-счетную палату (КСП).

Ранее глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского заксобрания Максим Резник обратился в Генпрокуратуру и в КСП с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею "Исаакиевский собор".

Депутат ссылался на то, что по закону передача Церкви объектов, принадлежащих государственным или муниципальным учреждениям, допускается лишь после прекращения их прав. Однако, согласно закону "О музейном фонде РФ и музеях в РФ", последнее возможно, только если объекты используются не по назначению, либо в случае ликвидации музея. Однако при передаче Церкви Сампсониевского собора таких оснований якобы не было. Отказ музея, подписанный его директором Николаем Буровым, по мнению политика, также не может служить законным основанием для изъятия комплекса, так как руководитель музея такими полномочиями не наделен.

"Контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского Собора РПЦ. Будем настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году", — написал депутат.

Как следует из опубликованного депутатом письма КСП в качестве ответа на его запрос, ведомство установило, что министерство культуры РФ до сих пор не утвердило договор на передачу музейных ценностей Сампсониевского собора Русской православной церкви.

Как сообщили депутату в КСП, согласно юридическим условиям, передача собора в соответствии с распоряжением КИО осуществляется после заключения договора на музейные предметы между ГМП "Исаакиевский собор" и епархией, его утверждения министерством культуры РФ и предоставления в комитет.

"Договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный между ГМП "Исаакиевский собор" и приходом Сампсониевского собора, не утвержден министерством культуры РФ", — сказано в тексте опубликованного письма КСП.

Собор был официально передан в пользование Санкт-Петербургской епархии в феврале текущего года.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве, которая произошла 27 июня (10 июля), в день памяти святого Сампсония Странноприимца. Спустя 17 лет деревянное здание решили заменить каменным. 19 августа 1740 году новая церковь с отдельной колокольней, построенные по проекту неизвестного архитектора, были освящены. Окончательный вид уникальный архитектурный ансамбль приобрел к 200-летию Полтавской победы в 1909 году, тогда же церкви был присвоен статуса собора.

Собор оставался действующим до 1938 года. В 1935 году он был взят под государственную охрану как памятник истории и культуры. После прекращения богослужений собор передали в аренду Государственному Эрмитажу. Во время войны храм пострадал. После 1947 года здания собора использовались Библиотекой Академии Наук, а с 1951 года — оптово-закупочной базой Главунивермага как склад. С 1972 года собор оказался в ведении Государственного мемориального музея Суворова, началась разработка планов реставрации, однако средств на их исполнение не хватало. В 1984 году Сампсониевский собор была передан ГМП "Исаакиевский собор". После этого начались реставрационные работы, основная часть которых завершилась к 300-летию Полтавской битвы в 2009 году. В качестве музея он был открыт в 2000 году. С 2010 года в Сампсониевском соборе проводятся ежедневные богослужения.