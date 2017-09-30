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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Вера, Надежда, Любовь: всенародные именины с громким плачем

01:0030.09.2017
(обновлено: 01:02 30.09.2017)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, ФранцияПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
Антон Скрипунов

В небольшом средневековом храме недалеко от столицы Евросоюза Страсбурга уже почти 15 лет не смолкает русская речь. Во французском городке Эшо с VIII века хранятся мощи святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, но именно благодаря русским паломникам о теперь нем знает весь мир. А все потому, что день памяти святых мучениц, отмечаемый 30 сентября, парадоксальным образом укоренился именно в нашей культуре. О том, какие традиции связаны с популярным праздником и почему его на Руси прозвали "вселенскими именинами" — в материале РИА Новости.

Античная трагедия

К сожалению, подлинные мученические акты этих святых не сохранились, а житие сильно "олитературено". Запечатленная в христианском предании история мучениц изобилует жестокими сценами. Но вовсе не из-за этого она прочно обосновалась в мировой культуре.

© РИА Новости / Ольга ЛипичХрам в Эшо, где с VIII века хранились мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии
© РИА Новости / Ольга Липич
Храм в Эшо, где с VIII века хранились мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии

Согласно житию, София жила во II веке нашей эры была аристократкой из Милана. В Римской империи знатные женщины, несмотря на практически полное отсутствие каких-либо политических прав, все же пользовались огромным влиянием в обществе. И были на виду, что сыграло в судьбе Софии фатальную роль.

Своих дочерей, названных в честь христианских добродетелей — Пистис, Элпис и Агапэ (греческий вариант)  — она воспитывала в духе веры во Христа. При императоре Адриане христиан специально не разыскивали. Признать их виновными в отказе поклоняться богам и наказать можно было только по суду. Причем у них впервые появились защитники — апологеты, такие как Аристид и Кондрат. Но христиан все равно казнили — не за "преступления", совершенные до суда, а именно за неуважение к римским судам и отказ исполнять их предписания.

© Фото : public domainВера, Надежда, Любовь и матерь их София. Новгородская икона, XVI век
© Фото : public domain
Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. Новгородская икона, XVI век

Но на беду, приехав в Рим, семья попала в поле зрения императора, и, по преданию, их дело разбирал он сам и тщетно пытался убедить Софию не жертвовать своими дочерьми ради почитания какого-то распятого. Три дня София провела в молитве и увещевании своих детей быть готовыми отдать жизнь во имя веры. Потом девочек, которым было 12, 10 и 9 лет, пытали и, в итоге, обезглавлели. Последней, вопреки расхожей фразе, казнили не Надежду, а Любовь.

"Мать, приняв ее тело, положила его в дорогой гроб вместе с телами святых Веры и Надежды и, украсив тела их как должно, поставила гроб на погребальную колесницу, отвезла их из города на некоторое расстояние и с честью похоронила дочерей на высоком холме, плача от радости. Находясь на могиле их три дня, она усердно молилась Богу и сама почила о Господе. Верующие погребли ее там же вместе с дочерьми. Таким образом и она не лишилась с ними участия в царстве небесном и мученического венчания, потому что если не телом, то сердцем своим и она страдала за Христа", —  заканчивается житие.

© РИА Новости / Ольга ЛипичУ древнего саркофага с мощами святой мученицы Софии, в котором до Французской революции покоились также мощи ее дочерей Веры, Надежды и Любови
© РИА Новости / Ольга Липич
У древнего саркофага с мощами святой мученицы Софии, в котором до Французской революции покоились также мощи ее дочерей Веры, Надежды и Любови

Самое популярное имя

Самые ранние из дошедших до нас жития Веры, Надежды Любови и Софии датируются VII-VIII веками. А в IX веке при переводе богослужебных книг на церковнославянский греческие имена сестер — Пистис, Элпис и Агапе — были заменены славянскими смысловыми аналогами, и только имя их матери Софии (Премудрость) сохранило оригинальное звучание. В русской традиции это — исключительный случай.

Правда, называли этими именами детей не Руси редко — слишком уж выбивались они из сложившейся церковной системы имен, в которой официальные, крестильные имена не имели других смыслов, кроме имени того или иного святого.

Только после восшествия на престол императрицы Елизаветя Петровны, прошедшего под знаком борьбы с засильем иностранцев в России, именно эти имена, единственные во всех святцах звучавшие явно по-русски, стали очень популярны, прежде всего в дворянских семьях.

Но настоящий бум их популярности начался в XX веке, когда всего, что эти имена олицетворяли, людям стало все больше не хватать, и день памяти мучениц стал воистину "вселенскими бабьими именинами".

Впрочем, если верить статистике последних 25 лет, предпочтения немного изменились. Вера, Надежда и Любовь уже не самые распространенные женские имена. В отличии от Софии/Софьи. Если в 1991 году оно не входило даже в 30-ку самых распространенных имен новорожденных, то в последние десять лет стало самым популярным. Интересно, что точно такая же картина в Италии и США, причем в Штатах всплеск популярности имени София произошел лишь в последние пять лет.

А недавно ученые и вовсе заявили, что это — самое популярное имя в мире. Правда, подсчет проводился лишь в 49 странах.

© РИА Новости / Ольга ЛипичПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
Православное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция

"Плачь — часть русской культуры"

Когда-то день Веры, Надежды, Любви и Софии начинался отнюдь не празднично — народные традиции гласят, что женщинам нужно "неплохо поплакать с утра", в память об убитой горем Софии, чтобы на целый год отогнать от родных и близких все горести. Успех обряда, согласно народной молве, зависит от громкости рыдания.

Ученые полагают, что этот обычай уходить глубоко в древность. Известно, что еще в VI-VII веках во время похорон гроб с телом покойного обходили специальные плакальщицы, отгоняя своим рыданием злых духов. Ритуальный плач можно встретить ив Японии, и в Центральной Азии. Однако прочнее всего этот ритуал укоренился почему-то именно в русской культуре.

"Русская культура — поляризованная по своей сущности, сочетает противоположные ценностно-смысловые сферы язычества и православия. Парадигма христианского мировоззрения обусловливает бытование плача и плачевых форм в русской культуре", — утверждает культуролог Ирина Конырева.

А еще в старину по этому дню определяли время наступления зимы. Если 30 сентября журавли улетают на юг, то первые морозы ударят уже на Покров — 14 октября. Если нет, зима придет поздно.

© РИА Новости / Ольга ЛипичПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
Православное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
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Религия и мировоззрение
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