Мирзиеев и патриарх РПЦ считают важным диалог конфессий в отношениях стран

ТАШКЕНТ, 29 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принял патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стороны отметили важность межконфессионального диалога в укреплении сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Патриарх Кирилл 29 сентября-2 октября совершает визит в Узбекистан, он посетит Ташкент, Самарканд и Бухару.

"Глава нашего государства, тепло приветствуя высокого гостя, с глубоким удовлетворением отметил, что прибытие предстоятеля Русской православной церкви в Узбекистан является важным событием в укреплении традиционно тесных и дружественных связей между двумя странами и народами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание уделено значимости визита патриарха Кирилла для дальнейшего обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, а также религиозной толерантности в двух странах. На встрече обсуждались вопросы образования и нравственного воспитания молодежи с целью противодействия экстремизму, терроризму и радикализму.

По данным пресс-службы, патриарх Кирилл выразил признательность за уделяемое внимание и поддержку деятельности Русской православной церкви в Узбекистане, созданные условия для полноценной духовной жизни верующих.

"Было подчеркнуто, что Русская православная церковь намерена и далее активно участвовать в укреплении узбекско-российских отношений, способствовать приумножению духовных традиций и дальнейшему сближению народов двух стран", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.