Мормоны Москвы заявили, что не ждут преференций от нового посла США в РФ

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Назначение на пост посла США в РФ Джона Хантсмана, являющегося последователем церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), вряд ли изменит что-то для российских мормонов, которые "политически нейтральны" и не ждут преференций, заявила РИА Новости представительница мормонской церкви в Москве Елена Нечипорова.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат еще в середине июля. Хантсман – бывший губернатор штата Юта, население которого составляют в основном последователи религиозного течения мормонов. В молодости посол в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване.

"Господин Хантсман назначен послом, и этот вопрос чисто дипломатический. Мы не ожидаем, что с его приездом в Россию каким-то образом изменится статус нашей церкви, появятся какие-то преференции. Церковь будет работать в своем штатном режиме. Каких-либо официальных встреч у нас не планируется", — сообщила Нечипорова.

Она подчеркнула, что церковь мормонов "всегда политически нейтральна".

Джон Хантсман уже был главой американской дипмиссии – в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США.