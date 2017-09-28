Астана предложила соседям вместе бороться с религиозным экстремизмом

АЛМА-АТА, 28 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан предлагает странам Центральной Азии создать для профилактики экстремизма на религиозной почве международный консультативный совет, регулирующий религиозную деятельность, сообщила пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества республики.

С этой инициативой глава ведомства Нурлан Ермекбаев выступил в четверг в ходе международной конференции на тему "Ислам в современном светском государстве", проходящей в Бишкеке. В своем выступлении он поднял проблему распространения идей деструктивных религиозных течений, обозначив при этом направления борьбы с проявлениями радикализма.

"Еще в досоветский период у наших народов сформировались общие религиозные традиции, базирующиеся на принципах добра, толерантности, уважения позиции человека, вне зависимости от его отношения к религии. В этой связи крайне важно сохранить и адаптировать наше духовное наследие, и использовать его в современных условиях. Только светское общество способно обеспечить равноправие религий в многоконфессиональной среде", — отметил Ермекбаев, которого цитирует пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, в целях углубления международного сотрудничества, обмена опытом и принятия совместных мер в области профилактики экстремизма на религиозной почве Ермекбаев предложил создать международный консультативный совет между ведомствами стран Центральной Азии, регулирующими религиозную деятельность.

"От всех нас — государственных, научных и религиозных деятелей требуется объединение усилий против религиозного экстремизма… Такой совет позволил бы выработать эффективный механизм взаимодействия в региональном формате. Единство в принятии и реализации решений окажется сильнее действий деструктивных сил", — сказал министр.