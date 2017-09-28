В Бишкеке хотят создать центр международного диалога о религии и власти

БИШКЕК, 28 сен – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в четверг предложил создать в Бишкеке международную площадку для обсуждения вопросов взаимодействия государства и религии.

В столице Киргизии 28-29 сентября проходит международная конференция "Ислам в современном светском государстве" с участием ученых, экспертов, а также представителей госорганов из 19 стран мира, в частности государственный министр иностранных дел Индии Мушабар Джавад Акбар, госсоветник президента Узбекистана Рустам Камилов, министр культуры Египта Хельми Альнамнам и другие.

Атамбаев отметил, что в Центральной Азии "испокон веков живут представители народов, сочетающих в своем мировоззрении традиционные верования с зороастризмом, буддизмом, христианством и исламом". "Наши предки в свое время приняли ислам еще и потому, что он не противоречил местным обычаям и традициям, мировоззрению кочевников. Сегодня он стал неотъемлемой частью нашей традиционной культуры", — подчеркнул он.

"Мы строим демократическое, правовое и светское государство, стремимся к сохранению и развитию культурной самобытности народа Киргизстана. Для нас очень важно наладить взаимодействие государства и представителей религиозных общин. Поэтому учитывая накопленный нами опыт, мы предлагаем принять соответствующую декларацию и создать постоянно действующую международную площадку в Бишкеке для продолжения нашего диалога, обмена опытом и обсуждения вопросов взаимодействия государства и религии, противодействия радикализму и экстремизму", — заявил президент Киргизии.

Он считает, что причиной напряженности, связанной с исламом, является догматизм ряда политиков религиозных деятелей и начинается он с отказа от собственных национальных традиций, языка, культуры. "Нынешняя волна экстремизма и терроризма, прикрывающаяся религиозными лозунгами, может быть преодолена через укрепление национальных государств, сохранение ими собственной культуры, языка и самобытности. Ведь Ислам не обязывает никого использовать религиозную атрибутику, не навязывает свои идеи и веру, не приводит к единой догме вопросы поклонения", — отметил Атамбаев.

По его словам, сейчас "имеют место толкования исламских канонов, не учитывающие… реалии современного мира". "Эти идейные разногласия используются радикальными и экстремистскими группами, которые, прикрываясь религиозной риторикой, сеют смуту, совершают террористические акты, провоцируют конфликты, в том числе вооруженные. Ни одна страна мира не застрахована от подобной деструктивной деятельности", — сказал он. По мнению Атамбаева, радикализация ислама имеет благодатную почву прежде всего в тех странах, "где нет прозрачных механизмов смены элит и власти, где многие годы правят коррупционные и авторитарные режимы".