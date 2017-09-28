Гаврилов: решения по фильмам вроде "Матильды" должны приниматься открыто

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Решения о выделении средств на судьбоносные проекты, как фильм "Матильда", должны приниматься открыто и с участием депутатов Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В ходе заседания межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей в Госдуме обсуждался нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда". На мероприятии присутствовала, в том числе, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Мы полагаем, что решения по таким важным, судьбоносным проектам должны приниматься открыто, гласно и, в том числе, с участием народных избранников, которые имеют мандат доверия. Они должны быть направлены на правильные цели воспитания. У нас не так много средств, эти вопросы ни в коем случае не должны провоцировать раскол в обществе", — заявил Гаврилов в ходе заседания.

Депутат также выразил мнение, что в связи с ситуацией вокруг фильма надо обеспечить меры безопасности в отношении Учителя.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".