Патриарх: только вера спасет молодежь от рабства греховных мыслей

МОСКВА, 27 сен —РИА Новости. Только вера в Бога способна уберечь современную молодежь от попадания в рабство греховных мыслей и идей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к прихожанам после Божественной литургии в Успенском соборе Астрахани.

"Как же легко попасть под навязываемые нам убеждения и взгляды. То, что еще вчера казалось немыслимым, что отвергалось всем человеческим нутром, сегодня во многих странах закрепляется силой закона и поставляется на один уровень с тем, что в точности соответствует Богом созданной человеческой нравственной природе… Нынешнее поколение не должно стать рабами никаких идей, которые разрушают крест Христов и незыблемый, Богом данный критерий различения добра и зла", — сказал патриарх.

По его словам, сегодня влияние дурных мыслей умножается через интернет, средства массовой информации, телевидение и кинематограф. Первоиерарх убежден, что бросить вызов мыслям, исходящим "из злого начала", можно только опершись на веру, так как крест Господень дает людям критерий, с помощью которого можно отличить добро от зла.

"Крест делает человека свободным, способным отвергать зло и стремиться к добру", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.