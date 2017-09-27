Митрополит Иларион обсудил с папой Франциском ситуацию на Украине

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион встретился в Ватикане с папой Римским Франциском и обратил внимание понтифика на попытки украинских властей принять три законопроекта, направленных против Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Митрополит Иларион обратил внимание собеседника на ситуацию в Украине, где на рассмотрение Верховной Рады предложено три законопроекта, каждый из которых направлен на дискриминацию канонической Украинской православной церкви… Усилия авторов двух из этих законопроектов направлены на то, чтобы объявить Украинскую православную церковь не национальной церковью Украины, каковой она является, объединяя большинство православных верующих страны, а иностранной религиозной организаций, чья деятельность требует особого согласования с властями", — сообщает сайт ОВЦС.

Митрополит рассказал понтифику, что третий законопроект направлен на то, чтобы узаконить практику рейдерских захватов храмов канонической Церкви, результатом которой стал захват уже более 40 храмов.

Председатель ОВЦС также обсудил с папой Римским ситуацию на Ближнем Востоке. Митрополит Иларион подчеркнул, что после окончания антитеррористической операции в Сирии предстоит огромная работа по восстановлению разрушенных храмов и монастырей, а также по созданию условий для возвращения беженцев в родные дома.

"В деле оказания гуманитарной помощи христианам Сирии православная церковь и католическая церковь могут объединить свои усилия. Председатель ОВЦС констатировал, что совместная работа в этом направлении уже ведется. В частности, православные и католики работают над составлением полного списка разрушенных или поврежденных в ходе войны храмов и монастырей Сирии", — добавили в пресс-службе ОВЦС.