УССУРИЙСК, 27 сен — РИА Новости. В Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске прошла панихида по погибшему в Сирии генерал-лейтенанту Валерию Асапову, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Еще до начала прощания к храму начали приходить сотни людей со свечами в руках. Большинство — военные, но также почтить память погибшего собрались и простые горожане. Траурная служба продлилась около часа. Утром специально для панихиды в храме освятили новый крест.

После прощания возле храма построились военные 5-й армии и строем отправились в гарнизон. Траурная литургия состоится и в храме при 5-й армии.

Ранее на Аллее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии прошел митинг, на который пришли жители Уссурийска и сослуживцы Асапова. Они возложили цветы к памятнику героям и почтили память погибшего минутой молчания.

Валерий Асапов возглавлял группу российских военных советников. Он работал на командном пункте сирийских войск, помогал командирам САР организовать операцию по освобождению Дейр-эз-Зора. Генерал погиб при минометном обстреле со стороны боевиков ИГ*. Асапова посмертно представили к государственной награде.

Данные проведенного сирийской стороной предварительного расследования гибели Асапова подтверждают версию об утечке к террористам данных о местонахождении генерала, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР, уточнив, что расследование продолжается.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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