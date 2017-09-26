Папа Римский Франциск призвал к построению мира без ядерного оружия

ВАТИКАН, 26 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к построению мира без ядерных вооружений посредством применения Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Возьмем на себя обязательство относительно мира без ядерных вооружений, применяя Договор о нераспространении, чтобы отказаться от этих орудий смерти", — написал во вторник понтифик в своем официальном микроблоге в Twitter.

Папа Франциск ранее не раз обращался к этой теме, подчеркивая необходимость разоружения и полного запрета ядерного оружия. Об этом он писал, в частности, в этом году в своем обращении по случаю Всемирного дня мира, который Римско-католическая церковь отмечает 1 января.

Призыв главы Римско-католической церкви прозвучал на фоне завершившийся общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В понедельник на сессии выступил глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер, который, в частности, отметил, что "распространение ядерного оружия увеличивает международную напряженность, о чем свидетельствует ситуация на Корейском полуострове". В этой связи высокопоставленный представитель Ватикана подчеркнул неотложную необходимость заключения новых региональных и двусторонних соглашений о нераспространении ядерного оружия.