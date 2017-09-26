Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 24 человек

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае увеличилось до 24 человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пострадавших. По информации ГУМВД, авария произошла ночью в Горячеключевском районе Кубани. По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".

"По последним данным, в аварии погибло шесть человек, еще 24 пострадали", — отметили в главке.

Как ранее сообщил Южный региональный центр МЧС, автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.