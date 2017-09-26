На Кубани в ДТП с паломническим автобусом погибли шесть человек

Столкновение экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 Дон в Краснодарском крае. 26 сентября 2017

Столкновение экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 Дон в Краснодарском крае. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД по краю.

Отмечается, что сообщение об аварии в Горячеключевском районе Кубани поступило около 01.00 (мск).

"В результате ДТП 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. Всего в ДТП пострадали 24 человека.

В региональном Минздраве сообщили, что для родственников погибших организовали пункты психологической помощи. На месте аварии работают сотрудники полиции.

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Как ранее сообщил Южный региональный центр МЧС, автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород. По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте. После ДТП правоохранители возбудили уголовное дело.

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