Муфтий Гайнутдин поблагодарил власти Москвы за поддержку инициатив уммы

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на открытии исламского центра "ДАР" в понедельник выразил благодарность от имени исламской общины властям российской столицы.

"Спасибо московскому правительству Москвы, лично мэру Сергею Собянину, за выделенное помещение в самом центре города. Сегодня мы открываем многофункциональный исламский центр благодаря в том числе властям Москвы", — сообщил муфтий Гайнутдин.

По его словам, именно благодаря властям у студентов столичных светских вузов есть возможность изучать восточные языки, историю ислама.

"Центр "ДАР" оснащен уникальной научной и богословской литературой. Такого арсенала пока в других исламских организациях нет", — отметил муфтий.

Он добавил, что "важно понимать смысл ислама" для того, чтобы "нашу молодежь не увели в секты и радикальные течения".

"Наши мусульмане нуждаются в таких центрах на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Москва как субъект федерации показала пример позитивной работы с большим исламским сообществом страны", — заключил Гайнутдин.