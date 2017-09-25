Праздник Крестовоздвижения патриарх Кирилл встретит в Астрахани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся в Москву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся в Москву

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября посетит Астраханскую митрополию, визит будет приурочен к празднованию 300-летия Астраханской губернии, сообщили в понедельник в патриаршей пресс-службе.

"В канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 26 сентября, предстоятель Русской православной церкви совершит всенощное бдение в Казанском храме города Астрахани", — сообщили в патриархии.

В среду, в самый день праздника, предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля.

В ходе визита патриарх также посетит ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии, добавили в пресс-службе.