Социализм, традиции и новые технологии - как живут тибетцы в Китае

СИНИН (Китай), 25 сен — РИА Новости, Анастасия Егорова. Слово "Тибет" ассоциируется у многих исключительно с Тибетским автономным районом на западе Китая и его административным центром — городом Лхаса. Однако, помимо этой территории, которая, без сомнения, является центром тибетской культуры, в состав нескольких провинций Китая входят еще десять тибетских автономных округов, где также проживают представители этого народа. Шесть из десяти таких округов находятся в провинции Цинхай, граничащей с Тибетским автономным районом и занимающей северо-восточную часть Цинхай-Тибетского нагорья.
На городских улицах провинции многое, включая вывески и надписи на двух языках, напоминает о присутствии тибетской культуры. Те, что на китайском, естественно, крупнее. Увидеть человека в традиционной тибетской одежде или монашеском облачении — обычное дело. Тибетцы же, в свою очередь, вслед за жителями крупных административных центров, вбирают в свою жизнь плоды развития новых технологий. Вот и получается "гармоничное развитие" региона, о котором написано на многих пропагандистских уличных плакатах. Во многом, это, наверное, больше контраст, чем гармония.
Свои проблемы, естественно, присутствуют, и их немало. Однако, видимо, этот контраст традиций и современных технологий, партийной пропаганды и тибетской культуры создает особую почву для гармоничного сосуществования народов региона.
Даже название столицы провинции — города Синина — в переводе с китайского означает "западное успокоение". За пять дней, проведенных здесь, можно в полной мере успеть проникнуться этим успокоением и понять, из каких частей складывается гармония китайской провинциальной жизни.
Идеология и религия
Чуть отъехав от города, на возвышении встречаешь тибетский храм, а неподалеку от него — инсталляцию в виде дерева, символизирующую основные ценности социализма с китайской спецификой: патриотизм, честность, дружелюбие, гармонию, могущество, демократию и другие. Как будто и не существует вечной борьбы между религией и идеологией, хотя, когда спрашиваешь партийных о религии, они напоминают, что неверующие.
Тибетская высокогорная деревня
Небольшая деревня под названием Лицан в Хуаннань-Тибетском автономном округе провинции Цинхай — одна из беднейших деревень в этой местности.
К самой деревне на машине не подъедешь. Чтобы попасть внутрь поселения, надо сперва перейти горную речку по навесному мосту. Оказавшись в деревне, по пути встречаем людей, собирающих урожай с небольших по площади посевов высокогорного ячменя. Каша из такого ячменя составляет основу рациона местных жителей. Из него же делают и местную водку, которая пользуется очень большой популярностью у всех жителей провинции Цинхай.
Навстречу нам идет пожилая женщина. Стог сена на ее плечах раза в три больше нее самой. Ей, должно быть, тяжело, тем не менее она останавливается сбоку дороги, пропуская нас вперед.
Десять критериев развития
Как нам пояснили, все деревни должны соответствовать государственному стандарту. Правительство выделяет деньги на развитие деревень, каждая из которых должна соответствовать десяти критериям. Среди критерий, например, наличие подъездной дороги к деревне, электричество, система вывоза отходов, доступ к медицинскому обслуживанию, водоснабжение, бесплатное школьное образование и, внимание, скоростной интернет.
Экология озера Цинхай
В Цинхае берут начало крупнейшие реки Азии — Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Здесь также находится множество бессточных озер, самое крупное из которых — озеро Цинхай, которое и дало название самой провинции. Эта местность считается колыбелью тибетского народа.
"Купаться в озере нельзя, его воды считаются священными для тибетцев", — говорит начальник управления по охране озера Цинхай Хэ Юйбань. Да и вообще, поясняет он, в религиозном плане тибетцы очень уважают природу и своими силами пытаются охранять ее.
"Весь транспорт в районе озера работает на экологически чистом топливе, а для освещения используется солнечная энергия", — продолжает Хэ Юйбань, указывая на солнечные батареи, установленные в верхней части каждого уличного фонаря.
За восьмимесячный цикл мальки карпа достигают десяти сантиметров в длину, и затем их выпускают в естественную среду. По словам директора центра Ши Цзяньцюаня, каждый год в водоем выпускают 20 миллионов карпов, выращенных в искусственной среде, что помогает поддерживать экологический баланс и увеличивать численность рыбы в озере.
Благодаря этим мерам в 2016 году количество карпа в озере достигло 70 тысяч тонн, по сравнению с 2,6 тысячи тонн в 2000 году.
Солнечная электростанция в горах
Солнечные батареи на территории озера Цинхай не единичный случай использования солнечной энергии в провинции Цинхай. По ее выработке провинция занимает первое место в стране. В уезде под названием Гунхэ находится целый экологический парк площадью почти в 78 квадратных километров, на территории которого расположена солнечная электростанция.
"А инверторы для нашей станции поставляются из России", — добавляет другой.
Здесь в высокогорной местности 200 дней в году светит солнце, поэтому, кажется, длинные ряды панелей, превращающих солнечную энергию в электрическую, находятся на своем месте.
На высоте около 4000 метров
В низине среди гор — на высоте около 4000 метров — встречаем лагерь кочевников, пасущих большое стадо овец и яков.
На огромной территории — всего несколько маленьких палаток из белого толстого полиэтилена, каждая площадью пять-семь квадратных метров.
Если заглянуть в палатку, можно увидеть дровяную печку с трубой, уходящей в крышу, а рядом с ней — довольно большую двухместную лежанку, застеленную ковром и какими-то тряпками.
Преодолев стеснение, девушки начинают фотографировать нас на модный розовый смартфон популярной китайской марки. Вот и выходит — мы снимаем их, а они нас — такой вот культурный обмен с помощью новых технологий.