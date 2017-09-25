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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Социализм, традиции и новые технологии - как живут тибетцы в Китае

11:0825.09.2017
(обновлено: 11:53 25.09.2017)
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© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция ЦинхайПровинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова

СИНИН (Китай), 25 сен — РИА Новости, Анастасия Егорова. Слово "Тибет" ассоциируется у многих исключительно с Тибетским автономным районом на западе Китая и его административным центром — городом Лхаса. Однако, помимо этой территории, которая, без сомнения, является центром тибетской культуры, в состав нескольких провинций Китая входят еще десять тибетских автономных округов, где также проживают представители этого народа. Шесть из десяти таких округов находятся в провинции Цинхай, граничащей с Тибетским автономным районом и занимающей северо-восточную часть Цинхай-Тибетского нагорья.

В монастыре Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
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Средняя высота здесь — 3000 метров над уровнем моря. Из населения в более чем 5,8 миллиона человек примерно 20% составляют представители тибетского народа, живущие в высокогорных деревнях и бережно хранящие свое культурное наследие и жизненный уклад. Цинхай — это вторая по территории зона проживания тибетцев после непосредственно самого Тибетского автономного района.

На городских улицах провинции многое, включая вывески и надписи на двух языках, напоминает о присутствии тибетской культуры. Те, что на китайском, естественно, крупнее. Увидеть человека в традиционной тибетской одежде или монашеском облачении — обычное дело. Тибетцы же, в свою очередь, вслед за жителями крупных административных центров, вбирают в свою жизнь плоды развития новых технологий. Вот и получается "гармоничное развитие" региона, о котором написано на многих пропагандистских уличных плакатах. Во многом, это, наверное, больше контраст, чем гармония.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай

Свои проблемы, естественно, присутствуют, и их немало. Однако, видимо, этот контраст традиций и современных технологий, партийной пропаганды и тибетской культуры создает особую почву для гармоничного сосуществования народов региона.

Даже название столицы провинции — города Синина — в переводе с китайского означает "западное успокоение". За пять дней, проведенных здесь, можно в полной мере успеть проникнуться этим успокоением и понять, из каких частей складывается гармония китайской провинциальной жизни.

Идеология и религия

У Дворца Патала
© РИА Новости / Илья Питалев
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"По крупицам создаем для вас красоту Синина"; "вместе сплотимся для борьбы за процветание и развитие"; "твои слова и действия — это самый красивый городской пейзаж", "все нации и народы дышат одним воздухом и живут одной судьбой" — эти и многие другие лозунги можно увидеть на плакатах, развешанных на улицах Синина.

Чуть отъехав от города, на возвышении встречаешь тибетский храм, а неподалеку от него — инсталляцию в виде дерева, символизирующую основные ценности социализма с китайской спецификой: патриотизм, честность, дружелюбие, гармонию, могущество, демократию и другие. Как будто и не существует вечной борьбы между религией и идеологией, хотя, когда спрашиваешь партийных о религии, они напоминают, что неверующие.

Тибетская высокогорная деревня

Небольшая деревня под названием Лицан в Хуаннань-Тибетском автономном округе провинции Цинхай — одна из беднейших деревень в этой местности.

Визит Далай ламы в Ригу
© РИА Новости / Нина Алексеева
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"Лицан участвует в государственном проекте "красивая деревня". Дорогу сюда построили именно в рамках этой программы", — говорит один из местных жителей. По его словам, раньше здесь занимались в основном резьбой по дереву, но теперь вырубка лесов строго запрещена. Основное занятие здешних крестьян — работа в поле и скотоводство.

К самой деревне на машине не подъедешь. Чтобы попасть внутрь поселения, надо сперва перейти горную речку по навесному мосту. Оказавшись в деревне, по пути встречаем людей, собирающих урожай с небольших по площади посевов высокогорного ячменя. Каша из такого ячменя составляет основу рациона местных жителей. Из него же делают и местную водку, которая пользуется очень большой популярностью у всех жителей провинции Цинхай.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай

Навстречу нам идет пожилая женщина. Стог сена на ее плечах раза в три больше нее самой. Ей, должно быть, тяжело, тем не менее она останавливается сбоку дороги, пропуская нас вперед.

Позолоченная статуя Будды. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Традиционные тибетские дома представляют собой одноэтажные здания с небольшим внутренним двориком и отдельными помещениями для хозяев и гостей. На полу складируют все тот же ячмень, который потом употребляют в пищу. Отапливают дома по старинке — кизяком, однако плоды цивилизации видны и тут, и там: на столе стоит электрическая мультиварка, а во дворе завешанный одеждой виднеется белый корпус стиральной машинки.

Десять критериев развития

Как нам пояснили, все деревни должны соответствовать государственному стандарту. Правительство выделяет деньги на развитие деревень, каждая из которых должна соответствовать десяти критериям. Среди критерий, например, наличие подъездной дороги к деревне, электричество, система вывоза отходов, доступ к медицинскому обслуживанию, водоснабжение, бесплатное школьное образование и, внимание, скоростной интернет.

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© РИА Новости / Ольга Липич
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"Никто из нас не хочет уезжать отсюда в города. Мы привыкли здесь жить", — говорит один из местных жителей. Деревня, в которую мы приехали, очевидно, не находится на передовых позициях развития, однако местные надеются к 2020 году повысить свои доходы и привести поселение в соответствие всем госкритериям.

Экология озера Цинхай

В Цинхае берут начало крупнейшие реки Азии — Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Здесь также находится множество бессточных озер, самое крупное из которых — озеро Цинхай, которое и дало название самой провинции. Эта местность считается колыбелью тибетского народа.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай

"Купаться в озере нельзя, его воды считаются священными для тибетцев", — говорит начальник управления по охране озера Цинхай Хэ Юйбань. Да и вообще, поясняет он, в религиозном плане тибетцы очень уважают природу и своими силами пытаются охранять ее.

"Весь транспорт в районе озера работает на экологически чистом топливе, а для освещения используется солнечная энергия", — продолжает Хэ Юйбань, указывая на солнечные батареи, установленные в верхней части каждого уличного фонаря.

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© РИА Новости / Нина Алексеева
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Озеро также является местом обитания бесчешуйчатого карпа. Карп играет важную роль в экосистеме озера и его окрестностей, очищая водоем для людей и прилетающих сюда птиц. Однако к началу XXI века количество карпов в озере резко сократилось из-за вылова. Именно поэтому власти провинции сейчас уделяют повышенное внимание охране этого вида рыбы и даже искусственно выращивают мальков в специально созданном центре по охране и разведению бесчешуйчатых карпов.

За восьмимесячный цикл мальки карпа достигают десяти сантиметров в длину, и затем их выпускают в естественную среду. По словам директора центра Ши Цзяньцюаня, каждый год в водоем выпускают 20 миллионов карпов, выращенных в искусственной среде, что помогает поддерживать экологический баланс и увеличивать численность рыбы в озере.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай

Благодаря этим мерам в 2016 году количество карпа в озере достигло 70 тысяч тонн, по сравнению с 2,6 тысячи тонн в 2000 году.

Солнечная электростанция в горах

Солнечные батареи на территории озера Цинхай не единичный случай использования солнечной энергии в провинции Цинхай. По ее выработке провинция занимает первое место в стране. В уезде под названием Гунхэ находится целый экологический парк площадью почти в 78 квадратных километров, на территории которого расположена солнечная электростанция.

В монастыре Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тибетские монахи: может ли иностранец стать ламой
Ранее заброшенный луг теперь превратился в километры солнечных батарей, которые в месяц вырабатывают до 1,4 тысячи МВт электроэнергии. "Сейчас мы сотрудничаем со Швецией и помогаем строить там электростанцию", — говорит один из сотрудников.

"А инверторы для нашей станции поставляются из России", — добавляет другой.

Здесь в высокогорной местности 200 дней в году светит солнце, поэтому, кажется, длинные ряды панелей, превращающих солнечную энергию в электрическую, находятся на своем месте.

На высоте около 4000 метров

В низине среди гор — на высоте около 4000 метров — встречаем лагерь кочевников, пасущих большое стадо овец и яков.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай

На огромной территории — всего несколько маленьких палаток из белого толстого полиэтилена, каждая площадью пять-семь квадратных метров.

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
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У палаток нас встречают две женщины довольно мощного телосложения с закутанными от солнца лицами. Здороваешься с ними по-китайски, на что они, улыбаясь, отвечают "хеллоу".

Если заглянуть в палатку, можно увидеть дровяную печку с трубой, уходящей в крышу, а рядом с ней — довольно большую двухместную лежанку, застеленную ковром и какими-то тряпками.

Преодолев стеснение, девушки начинают фотографировать нас на модный розовый смартфон популярной китайской марки. Вот и выходит — мы снимаем их, а они нас — такой вот культурный обмен с помощью новых технологий.

© РИА Новости / Анастасия Егорова Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
Провинция Цинхай
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Религия и мировоззрение
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