В рясе и с имбирным латте: чем монастыри завлекают хипстеров

Антон Скрипунов

О том, как православные монастыри становятся частью "гастрореволюции", привлекая своей продукцией совершенно невоцерковленных людей — в материале РИА Новости.

Обитель для хипстеров

В соцсетях Москву уже несколько лет называют центром "гастрореволюции" из-за всплеска интереса к вину, бургерам и кофе. В столице теперь имбирным латте или пряным рафом не удивишь даже монахов.

Кофейне Высоко-Петровского монастыря от роду всего пара недель, а клиентов уже много. Сиропы собственного приготовления и разнообразная выпечка "по старинным московским рецептам" — вот что предлагает православная обитель в том числе и тем, кто совершенно далек от религии.

"У каждого монастыря есть свое производство для самообеспечения. Но не каждый ставит цель заниматься еще чем-то и для паломников и вне монастыря. У нас такая цель есть", — говорит пресс-секретарь Высоко-Петровского монастыря монах Макарий (Семенюк).

Место специально выбрали с внешней стороны монастырских стен. Впрочем, далеко не все верующие приветствуют такие новшества. В целом, как считает монах, "еще не все готовы это принять".

"Я встречал негативные отзывы. Мне писали: "Что вы придумали, зачем монастырю кофейня, нельзя ничего нового придумывать" и т.д. Но на той же горе Афон есть "архондарики" — гостевые дома для паломников, где для них устраивается трапеза. В некоторых монастырях даже предлагают ракию (виноградную водку). То есть, это всего лишь проявление гостеприимства и дружелюбия, к чему призваны не только монастыри, но и храмы. Да что там храмы — к этому призваны все", — объясняет он.

Кстати, вопреки ожиданиям, приготовлением кофе занимается не мужчина с бородой и в рясе, а молодая девушка Зоя Некрасова, профессиональный кофейный бариста.

"Большинство сиропов для кофе, в том числе и модный сейчас лавандовый, мы готовим прямо здесь. А вот сироп "соленую карамель" делают уже в монастырской трапезной", — рассказывает она.

Православный виски

В 2018 году миру будет явлен миру первый "православный виски". Не менее экзотична и страна производства — Финляндия. Самое интересное то, что монахи Ново-Валаамского монастыря – единственные в стране производители этого напитка.

Обитель была основана насельниками Валаамского монастыря в Карелии, бежавшими на территорию Финляндии в 1940 году, опасаясь репрессий советской власти.

Как отмечают монахи, все началось со случайно найденного старого медного горшка для производства ликеров, емкостью 150 литров. Затем монастырю удалось привлечь инвесторов. За минувшие три года Новый-Валаам произвел 3500 литров виски, который с 2018 года поступит в розничную продажу. Поначалу солод закупали в Бельгии, но недавно целиком перешли на финское сырье.

"Каждая партия виски имеет собственный характер", — замечает один из монахов.

Фишками "православного виски" является то, что он выдерживается в бочках из-под церковного вина и в него добавляют северные ягоды. Это не могло не впечатлить критиков.

"Они способны сделать превосходный виски. У них есть ноу-хау и ресурсы. И, самое главное, у них есть интересные продукты", — считает Йоханнес Линдблом, известный в Финляндии эксперт.

Таежный дух Италии

А вот Старый Валаам в Карелии ныне является одним из символов импортозамещения. Монахи не просто использовали рецепты итальянских сыроделов, но и создали свой сорт сыра.

"В феврале 2015 года была открыта наша сыроварня. Сейчас мы производим несколько видов сыра по итальянской технологии. Еще до появления термина "импортозамещение" на нашем производстве уже начали выпускать сыры "Качотта", "Рикотта". Но, конечно, нашим фирменным является "Монастико". Он был запатентован в России сроком на 15 лет", — рассказывает послушник Владимир Пуликов.

Пока производимого сыра хватает лишь на братию да церковные лавки при монастыре. Однако монахи уже подумывают об увеличении производственных мощностей. Правда, без особых иллюзий.

© Фото : Анастасия Чичерина Сыроварный мини-завод Валаамского монастыря © Фото : Анастасия Чичерина Сыроварный мини-завод Валаамского монастыря

"Конечно, мы не решим вопрос импортозамещения по всей России. … Однако мы можем подать пример для отечественного бизнеса и показать, как это делается", — замечает пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков.