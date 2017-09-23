"Чем вы их мажете?": так ли нетленны святые мощи

Мария Шустрова

В воскресенье российские буддисты будут поклоняться своему учителю – пандито хамбо ламе Даши-Доржо Итигэлову. Один из самых выдающихся буддийских религиозных деятелей начала XX века, он умер 90 лет назад. Причем, по преданию, перед смертью завещал ученикам "навестить его могилу через 75 лет". После этого погрузился в медитацию и умер, "уйдя в нирвану". Ламу похоронили в кедровом кубе в позе лотоса. И обнаружили абсолютно сохранным, вскрыв захоронение много лет спустя. В 2008 году его торжественно перенесли в храм Иволгинского дацана в Бурятии. С тех пор несколько раз в год все желающие могут поклониться нетленному телу своего духовного учителя.

У православных христиан и католиков тоже есть святые, тела которых годами, а то и столетиями не подвергаются разложению.

Когда в 1995 году президент Ельцин посетил Псково-Печерский монастырь, его удивило отсутствие запаха тления в пещерах, где захоронены монахи. Говорят, он даже шепотом спросил архимандрита: "Откройте секрет — чем вы их мажете?"

Не все то свято, что нетленно

"У святого человека могут быть нетленные мощи. Это служит дополнительным стимулом к народному почитанию, уважению. Но нетленность тела — недостаточное условие для того, чтобы человека стала почитать православная церковь. Есть огромное количество свидетельств — не связанных со святостью — о телах, не разложившихся по физическим или каким-то таинственным причинам. Однако основной импульс к прославлению человека в лике святых – это, прежде всего, народное почитание", — подчеркивает ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, из-за неправильного толкования нетленности останков на протяжении истории возникало много недоразумений. Так, в связи с народным почитанием преподобного Серафима Саровского, в XIX веке была назначена комиссия для исследования возможности его канонизации. Однако при вскрытии захоронения обнаружилось, что его тело его подверглось тлению. "Пошли разговоры, мол, раз тело истлело, то он не святой. Конечно, так думали безграмотные люди, но предубеждение закрепилось. И только личное участие императора Николая II помогло тому, что прославление Серафима Саровского в лике святых все же состоялось", — отмечает иеромонах Макарий.

Личность важнее тела

Пожалуй, самый известный христианский святой, мощи которого почитают во всем христианском мире — Николай Чудотворец, умерший в IV веке. Однако увидеть их – в отличие от тела хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова — сегодня невозможно: они практически замурованы в крипте базилики святого Николая в итальянском городе Бари.

А вот нетленные мощи его современника Спиридона Тримифунтского, хранящиеся на острове Керкира в Греции, открыты для паломников. Святой Спиридон, живший на Кипре, прославился своими добрыми делами: он кормил, одевал, давал приют бездомным и странников. Умер святитель стал в преклонном возрасте во время молитвы.

"Важно понимать, что в христианстве есть понятие почитания именно личностей святых, а не предметов, не мощей. Останки служат лишь материальными носителями, представителями этих людей", — подчеркивает представитель Русской православной церкви.

Епископ Нектарий Эгинский, один из самых почитаемых греческих святых, умер в начале XX века, рассказывает отец Макарий. Его останки более 20 лет оставались сохранными, а потом очень быстро истлели в прах. Еще один известный святой XX века — Иоанн (Максимович), святитель Шанхайский и Сан-Францисский, умер в 1966 году. А в начале 90-х комиссия по его канонизации, вскрыв гробницу, документально засвидетельствовала нетленность его останков.

Чудо или химия?

В католической церкви нетленные мощи святых не редкость. Для католиков, как и для православных, нетленность тела символизирует победу жизни над смертью, но не является достаточным для канонизации признаком.

"Но существуют и некоторые недоразумения. На Западе есть довольно древняя традиция — делать восковые маски святых. Бывает, что тела истлели, но их заключили в восковую фигуру. Люди думают, что перед ними нетленные останки, но это не так. Таким образом, людей вводят в заблуждение из лучших побуждений", — предостерегает директор информационной службы католической епархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

По его словам, есть несколько католических святых, тела которых действительно не подверглись разложению. Например, святая Бернадетта Субиру, умершая в 1879 году в возрасте 35 лет. Католическая церковь признала подлинными уверения женщины, что ей являлась Дева Мария. За 11 лет до смерти Бернадетта поступила в монастырь сестер милосердия в Невере, ухаживала за больными и занималась рукоделием. Там сейчас и хранятся нетленные останки святой.

А святая Екатерина Лабуре, скончавшаяся в 1876 году, с детства мечтала уйти в монастырь. В 1830 году она поступила в обитель женской монашеской конгрегации "Дочери милосердия" и посвятила жизнь заботе о стариках. Сегодня ее нетленное тело покоится в Париже.

Однако священник Кирилл Горбунов заметил, что нетленными мощами могут считаться лишь тела, которые не подвергались бальзамированию после смерти. Хотя тело папы Иоанна XXIII, умершего в 1963 году, было забальзамировано для сохранности на время прощания, а сегодня все равно почитается как нетленные мощи. Впрочем, действие использовавшихся при бальзамировании препаратов давно закончилось, а покоящийся в ватиканском соборе святого Петра понтифик и сегодня кажется просто спящим.