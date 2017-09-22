Число беженцев-рохинджа в Бангладеш превысило 429 тысяч человек

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

ЖЕНЕВА, 22 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа, переправившихся из Мьянмы в Бангладеш, за 3,5 недели превысило 429 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Бангладеш, где уже находилось порядка 300 тысяч мигрантов, приняла у себя еще 74 тысячи человек после событий в октябре 2016 года и еще 429 тысяч человек, которые с 25 августа спасаются от насилия в мьянманском штате Рокхайн", — сказал он.

Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш.