Суд арестовал активистов "Христианского государства" по делу о поджогах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы санкционировал арест трех активистов "Христианского государства", включая брата лидера организации, по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Дениса Манталуца меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Диана Мищенко.
Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога). В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей — Honda Pilot и Mercedes-Benz.
Манталуца стал третьим фигурантом, арестованным в четверг судом по делу о поджогах, ущерб от которых следствие предварительно оценило в 6,85 миллиона рублей. Он является гражданином РФ, имеет в Молдавии спортивный клуб, в Москве подрабатывает персональным тренером в спортклубе "Родина", живет в столице уже три года. Манталуца рассказал, что у него левый глаз практически не видит, кроме того у него было сотрясение головного мозга. Адвокат обвиняемого просила отправить подзащитного под домашний арест в съемной московской квартире.
Ранее в четверг суд отправил в СИЗО брата лидера "Христианского государства" Александра Калинина Юрия и активиста организации Александра Баянова. Оба полностью признали вину в содеянном.
"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot, принадлежащий Кухтарову В.А. и Mercedes-Benz GLS 400 4M, принадлежащий Дуброво И.Г.", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.
Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны.
Увереннее всех в суде держался брат лидера организации Юрий Калинин. Он рассказал, что является верующим, ходит в храм и причащается.
"Изначально были оскорблены чувства верующего. Это уголовная статья, которая нарушена против меня. Я не центр внимания, центр внимания этот фильм. Если бы его не было, меня бы тут не было", — сказал Юрий Калинин, отметив, что до задержания занимался юридическими консультациями и строительством, в Москве находится пару дней, а проживал в доме родственников в Липецкой области.
Калинин заявил, что всю жизнь живет по совести и никому вреда причинять не собирается.
"У меня была сеть ломбардов. Я видел, что приходят одни наркоманы, они умирают. Я закрыл ломбарды. Тогда я еще не был верующим. Я живу по совести всю жизнь. Я не собираюсь кому-то плохо делать, угрожать не собираюсь", — пояснил он, попросив суд отправить его под домашний арест. Калинин рассказал, что зарабатывает юридическими консультациями и имеет высшее образование.
Подавленным из троицы арестованных был только Баянов. Он не работает с 2015 года, жил в доме и на деньги Юрия Калинина, имеет инвалидность — ему удалили часть кишечника и вывели трубку в области живота.
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Ну что мне сказать? Причем тут "одни наркоманы" и закрытие "сети ломбардов"? Или он думал на лом несут золото истинные праведники?)))) Мне кажется человек болен.
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