Суд отправил в СИЗО брата лидера организации "Христианское государство"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы санкционировал арест брата лидера организации "Христианское государство" Алексндра Калинин Юрия по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Калинина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 ноября", — сказала судья Диана Мищенко.

Следствие просило суд отправить Калинина в СИЗО, поскольку находясь на свободе он сможет скрыться, либо угрожать свидетелям по делу. В оглашенных в суде материалах дела идет речь лишь о поджоге автомобиля.

Юрий Калинин находится в Москве со среды. Он признал вину, пояснив, что участвовал в поджогах из-за того, что были "оскорблены его чувства верующего". При этом, он сообщил, что перед поджогом "осматривали машины, чтоб никто не пострадал и не получил ожоги".

"Изначально были оскорблены чувства верующего. Это уголовная статья, которая нарушена против меня. Я не центр внимания, центр внимания этот фильм. Если бы его не было, меня бы тут не было", — сказал Юрий Калинин, отметив, что до задержания занимался юридическими консультациями и строительством.