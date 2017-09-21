МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Следствие полагает, что брат лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина Юрий может быть причастен к поджогам в других регионах России, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"В настоящий момент устанавливается причастность Калинина к аналогичным преступлениям в других регионах", — сказала следователь.

Юрий Калинин признал вину.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что другой активист этой организации Александр Баянов сознался в двух поджогах: по его словам, 31 августа в Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки, подожгли офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".

Студия режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Кроме того, адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где он работает. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.