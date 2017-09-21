Брат лидера организации "Христианское государство" признал вину

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Брат лидера организации "Христианское государство" Юрий Калинин признал вину по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

"Да, признаю вину", — сказал он.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что другой активист указанной организации Александр Баянов сознался в двух поджогах: 31 августа в Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки Александра Калинина, подожгли офис студии "Рок" режиссера Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".