Суд арестовал активиста "Христианского государства" Баянова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал активиста группировки "Христианское государство" Александра Баянова по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг полиция обратилась в суд с требованием арестовать трех активистов, включая Юрия Калинина, брата главаря группировки Александра Калинина. Адвокат Баянова, ссылаясь на его инвалидность, попросила отказать следствию в его аресте.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Баянова 1989 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 ноября", — сказала судья Диана Мищенко.

Дело в отношении Баянова было возбуждено 11 сентября по части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога"), в этот же день Баянову было предъявлено обвинение, вину он полностью признал.

Подсудимый также сообщил, что не работает с 2015 года и живет на деньги Юрия Калинина.