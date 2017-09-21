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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

МВД потребовало арестовать активистов "Христианского государства"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (219)
17:2221.09.2017
(обновлено: 13:28 25.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобили полиции. Архивное фотоАвтомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил от следствия материалы с требованием заключить под стражу трех активистов "Христианского государства", но материалы на лидера организации Александра Калинина пока не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Задержанный лидер Христианского государства Александр Калинин
© РИА Новости
МВД назвало причину задержания лидера "Христианского государства"

"Задержанных Юрия Калинина, Александра Баянова, Дениса Монталуца доставили в суд. В отношении Калинина Александра материал не поступал", — отметила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Всего по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката, защищающего режиссера Алексея Учителя, проходят четыре человека. Всем, кроме Александра Калинина, уже предъявлено обвинение.

Рядом с местом возгорания у офиса адвоката Константина Добрынина лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть". Кроме того, нападению подверглась студия самого Учителя в Петербурге: злоумышленники устроили там пожар, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Имеет ли отношение ХГ к этому инциденту, пока неясно.

Ранее организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить ленту.

© РИА НовостиМатериалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина
© РИА Новости
Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина
Религия и мировоззрение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Айдар. 71
Вот мужик! И выглядит как мужик! Не как бритые бабы!
18:17
21.09.2017
 



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