МВД потребовало арестовать активистов "Христианского государства"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил от следствия материалы с требованием заключить под стражу трех активистов "Христианского государства", но материалы на лидера организации Александра Калинина пока не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Задержанных Юрия Калинина, Александра Баянова, Дениса Монталуца доставили в суд. В отношении Калинина Александра материал не поступал", — отметила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Всего по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката, защищающего режиссера Алексея Учителя, проходят четыре человека. Всем, кроме Александра Калинина, уже предъявлено обвинение.

Рядом с местом возгорания у офиса адвоката Константина Добрынина лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть". Кроме того, нападению подверглась студия самого Учителя в Петербурге: злоумышленники устроили там пожар, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Имеет ли отношение ХГ к этому инциденту, пока неясно.

Ранее организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить ленту.