Участник "Христианского государства" сознался в поджогах из-за "Матильды"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Задержанный накануне участник организации "Христианское государство" Александр Баянов сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Баянов сознался в двух поджогах. Тридцать первого августа в Петербурге Юрий Калинин, брат главаря группировки Александра Калинина, и Баянов подожгли офис студии "Рок" режиссера Учителя. Затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть", – сказал собеседник агентства.

По его словам, Баянов рассказал, что при поджоге кинотеатра они использовали заранее приготовленную зажигательную смесь, подоженные бутылки с которой забросили в окна и двери.

© РИА Новости Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина © РИА Новости Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина

"Этим поступком, по словам Баянова, они хотели показать свой протест против показа фильма "Матильда". Подобным образом была подожжена студия режиссера в Петербурге", – добавил источник.

Кроме того, адвокат Учителя Константин Добрынин сообщал, что возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где он работает, подожгли автомобиль. Злоумышленники оставили на месте поджога обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.