Лидера "Христианского государства" Калинина задержали по запросу Поклонской

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина задержали по запросу депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской, сообщает ее пресс-служба.
Она выступила с резким осуждением любых проявлений насилия. "Это недопустимо и требует пресечения на корню", — добавила депутат.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Калинина задержали в городе Грязи Липецкой области. При обыске у него обнаружили листовки со словами "За Матильду гореть". Позднее стало известно, члены "Христианского государства" причастны к поджогу машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя и "минированию" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке.
В фильме Учителя говорится о Матильде Кшесинской — балерине, в которую был влюблен Николай II. Организация "Христианское государство" ранее потребовала, чтобы кинотеатры не пускали картину в прокат. По их мнению, любая реклама фильма будет считаться "желанием унизить святых православной церкви".
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