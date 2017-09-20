Главу "Христианского государства" задержали по запросу Поклонской

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главу организации "Христианское государство" Александра Калинина задержали по запросу депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской, сообщает пресс-служба депутата.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что глава организации "Христианское государство — Святая Русь", которая ранее требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда", задержан в городе Грязи Липецкой области. При нем нашли листовки со словами "За Матильду гореть".

"Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", — цитирует Поклонскую пресс-служба.

Она заявила, что правоохранительные органы должны усилить меры, направленные на предупреждение проявлений экстремизма. "Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма "Матильда" о "блудстве" Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц. Отмечу еще раз, осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню", — добавила депутат.

Как позднее сообщил источник в правоохранительных органах, задержанные члены "Христианского государства" причастны к поджогу машин у офиса адвоката режиссера Учителя и "минированию" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке.

Как сообщалось ранее, организация "Христианское государство" разослала в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут считаться "желанием унизить святых православной церкви". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта организация не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо; государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина еще не вышла в прокат, но уже спровоцировала волнения в обществе: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Ранее неизвестные разгромили студию Учителя в Петербурге: злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, из-за чего произошел пожар. Также адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".