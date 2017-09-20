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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Российские раввины напомнили президентам об "ответственности за содеянное"

11:4020.09.2017
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© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПразднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессомПразднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессом
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Евреи должны помнить об ответственности за весь мир и сохранять гармонию, говорится в поздравлении российских раввинов к верующим в преддверии Рош а-Шана — нового года по еврейскому календарю.

"Но в тот момент, когда мы признаем, что мир есть законченная система, что он создан Творцом по единому плану — мы тем самым напоминаем себе, что у человека есть задачи в этом мире и на нем лежит ответственность за сохранение божественной гармонии. Даже больше — ответственность за ее преумножение!" — подчеркивает главный раввин России Берл Лазар.

В осознании этой ответственности, которая присуща каждому, заключена, по мнению раввина, главная идея праздника. Кроме того, каждый человек "получает от Создателя свое личное задание" и, одновременно с этим, "силы и возможности, чтобы это задание выполнить". 

"И дай Бог, чтобы эти наши дела и обещания удостоились благословения от Всевышнего, чтобы наступающий год действительно стал для каждого из нас добрым и сладким, чтобы все мы удостоились хорошей записи и подписи в Книге жизни!", — пожелал Лазар.

"Быть ответственными за весь мир"

"Ценность человеческой жизни, свобод и прав человека проповедуется не только религиозной, но и светской идеологией. Тем не менее, оглядываясь на прошедший 5777 год, становится очевидно, что человек и его жизнь обесцениваются, оказываясь в центре политических, экономических и религиозных войн и авантюр", — отмечает в свою очередь главный раввин Москвы, глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Он напомнил, что "весь наш мир принадлежит Всевышнему", а не политикам. Не стоит, по мнению Гольдшмидта, забывать о том, что "каждому человеку однажды придется ответить за свои действия перед Создателем — и чиновникам, и президентам, и обычным гражданам".

"Вспомните историю разрушения Содома и Гоморры — Бог был готов помиловать целые города, найдись в них хотя бы десять праведников. Десять человек, которые следовали заповедям Всевышнего и старались сделать мир лучше, могли спасти целые города! … Пусть в каждом дне нового 5778 года каждый из нас будет внимателен и милосерден к своему ближнему, пусть новый год принесет благословение Всевышнего в каждый дом и в сердце каждого человека", — призвал раввин.

Согласно иудейской традиции, десять дней от начала Рош ха-Шана до Йом-Кипура (Судного дня) — время, когда Бог судит весь мир и выносит приговор: кому жить, а кому умереть. Это время называют "Страшными днями" или "Днями трепета". В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год.

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Религия и мировоззрение
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