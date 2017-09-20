Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал российским евреям сладкого года и выразил уверенность, что еврейские организации будут содействовать утверждению в обществе веротерпимости, сообщает пресс-служба Кремля.

"Убежден, что еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности. Содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий. Желаю вам счастливого, сладкого года, мира и успехов", — говорится в сообщении.

Президент России назвал празднование начала нового года по иудейскому календарю важным событием в жизни еврейской общины, данью глубокого уважения к историческому, духовному наследию предков, их самобытной культуре и обычаям.

"Отрадно, что к этим многовековым традициям вы приобщаете и молодое поколение. В праздничные дни последователи иудаизма подводят итоги пройденного пути, строят планы на будущее и ощущают особую ответственность за благополучие тех, кто нуждается в помощи и поддержке", — добавил он.