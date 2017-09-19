Житель Казани привез из хаджа запрещенные экстремистские книги

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Престарелый житель Казани привез из хаджа запрещенные в России экстремистские книги, сообщает Татарстанская таможня.

"В международном аэропорту столицы Татарстана при осуществлении таможенного контроля пассажиров, прибывших международным авиарейсом Баку-Казань, у 75-летнего казанца сотрудники Татарстанской таможни обнаружили экстремистскую литературу", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в багаже почтенного мужчины находились четыре книги", которые "по наименованию и отдельным индивидуализирующим признакам … совпали с федеральным списком экстремистских материалов, опубликованным на официальном сайте министерства юстиции РФ".

"По словам гражданина, он возвращается из хаджа из Саудовской Аравии транзитом через Баку. Данные книги он не приобретал, а взял их на бесплатных развалах в Мекке (литература на религиозную тематику в огромных количествах находится в местах нахождения паломников). Взял их исключительно для собственного самообразования", — поясняется в сообщении.

Таможня отмечает, что в отношении мужчины возбуждено административное дело о недекларировании и ввозе на территорию ЕАЭС запрещенного для этого товара.