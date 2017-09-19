Житель Казани привез из хаджа запрещенные экстремистские книги

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Престарелый житель Казани привез из хаджа запрещенные в России экстремистские книги, сообщает Татарстанская таможня.
В нем отмечается, что "в багаже почтенного мужчины находились четыре книги", которые "по наименованию и отдельным индивидуализирующим признакам … совпали с федеральным списком экстремистских материалов, опубликованным на официальном сайте министерства юстиции РФ".
"По словам гражданина, он возвращается из хаджа из Саудовской Аравии транзитом через Баку. Данные книги он не приобретал, а взял их на бесплатных развалах в Мекке (литература на религиозную тематику в огромных количествах находится в местах нахождения паломников). Взял их исключительно для собственного самообразования", — поясняется в сообщении.
Таможня отмечает, что в отношении мужчины возбуждено административное дело о недекларировании и ввозе на территорию ЕАЭС запрещенного для этого товара.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.