Концерт в храме Христа Спасителя в память жертв катастрофы в Сочи отменен

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Концерт памяти жертв крушения борта Минообороны Ту-154, который должен был состояться в храме Христа Спасителя в четверг, 21 сентября, отменяется по техническим причинам, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"Концерт отменяется. Он, скорее всего, состоится позже, но пока не можем сказать дату", — сказали организаторы.

Концерт отменен "по техническим причинам". Организаторы уточнили, что "ансамбль имени Александрова не сможет выступить 21 сентября".

При крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию 25 декабря 2016 года, погибли руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и восемь членов экипажа.