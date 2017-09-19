Лавров встретился с представителями еврейской общины в США на полях ГА ООН

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с руководителями организаций еврейской общины США на полях Генассамблеи ООН, сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-американских отношений и ряду международных тем, включая ситуацию вокруг Сирии и в палестино-израильском урегулировании", — говорится в сообщении.

В рамках встречи большое внимание было уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму, антисемитизму и неонацизму. Отмечается, что стороны подчеркнули "особую важность усилий по сохранению памяти о событиях и жертвах Второй мировой войны".

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН 21 сентября.