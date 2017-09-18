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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Индии заявили о связях беженцев-рохинджа с террористами

17:4518.09.2017
(обновлено: 13:20 25.09.2017)
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© AP Photo / Bernat ArmangueЛюди из народности рохинджа проходят рисовые поля. Архивное фотоЛюди из народности рохинджа проходят рисовые поля. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Правительство Индии заявило в Верховном суде, что располагает данными о связях нелегальных мигрантов-рохинджа с террористическими группировками.

Девочки из семей беженцев-рохинджа c кувшинами с водой в Бангладеш
© REUTERS / Danish Siddiqui
Более 400 тысяч беженцев рохинджа мигрировали из Мьянмы в Бангладеш
Вопрос депортации примерно 40 тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) мигрантов-рохинджа обсуждается в Индии с начала августа, когда правительство сообщило, что местным властям поручено вести работу по идентификации и депортации всех иностранных граждан, нелегально находящихся на территории страны. Проблема приобрела широкий резонанс после обострения конфликта в мьянманском штате Ракхайн, где проживают и откуда бегут от преследований представители народности рохинджа. Планы вызвали критику правозащитников, два представителя народности рохинджа, проживающие в Индии и официально зарегистрированные как беженцы ООН, подали петицию в Верховный суд.

Этнические Рохинджа Мьянма ислам мусульмане несут пожилого мужчину к Бангладешской границе
© AP Photo / Bernat Armangue
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Суд принял ее к рассмотрению и ранее запросил правительство изложить свою позицию. В понедельник министерство внутренних дел официально внесло документ с изложением позиции. Представители ведомства и ранее неоднократно заявляли, что исходят из соображений национальной безопасности в вопросе депортации рохинджа, но теперь они уточнили, что подозревают некоторых из них в связях с террористическими группировками и опасаются, что террористы могут использовать их для дестабилизации ситуации в стране.

"Некоторые из рохинджа, имеющие боевой опыт, активны в Джамму, Дели, Хайдарбаде, Мевате и они были идентифицированы как серьезно или потенциально опасные для внутренний/национальной безопасности", — приводит телеканал NDTV выдержку из документа.

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы
© AP Photo / Bernat Armangue
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По мнению официального Дели, "многие (нелегальные мигранты — ред.) рохинжда фигурируют в зловещих замыслах" пакистанских спецслужб, террористической группировки "Исламское государство"* или других группировок, которые хотят разжечь "межобщинные и межрелигиозные конфликты в чувствительных районах страны". Ссылаясь на "данные служб безопасности и другие достоверные сведения", правительство заявляет, что есть признаки того, что "некоторые рохинджа связаны с базирующимися в Пакистане террористическими организациями или подобными организациями, базирующимися в других странах".

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив
© REUTERS / Danish Siddiqui
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Правительство также заявляет, что "нелегальные иммигранты", как они называют незарегистрированных ООН беженцев-рохинджа, не имеют права на проживание в стране, поскольку это право доступно "только гражданам". Индия, говорится в документе, не связана обязательствами конвенции ООН о статусе беженцев, поскольку не является его подписантом. Кроме того, правительство заявляет, что большой приток мигрантов "наносит прямой вред фундаментальным и базовым правам человека граждан страны".

При этом ранее такой подход раскритиковал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн. На прошлой неделе он заявил, что хотя Индия и не является членом конвенции ООН о статусе беженцев, она имеет обязательства по другим международным договорам не высылать людей в регионы, где сохраняется угроза их жизни и здоровью.

Следующее заседание по делу состоится 3 октября.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛюди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Алан
Индия стала совсем как европейская страна - в неё тоже террористы под видом беженцев лезут.
23:23
18.09.2017
vvm164
Зейд Раад аль Хуссейн, вероисповедание - ислам. Было бы странно, если он не поддерживал рохинджа, как бы они себя ни вели.
18:01
18.09.2017
 



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