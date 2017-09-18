Проповедник в США считает, что молитвами прогнал ураган "Ирма"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Американский проповедник Лэнс Валнау утверждает, что молитвами заставил ураган "Ирама" изменить направление и не затронуть Майами, сообщает World Religion News.

Сначала Валнау выложил в интернете видео, на котором усердно молился о том, чтобы ураган изменил направление и не дошел от Флориды.

Несмотря на это, ураган нанес побережью Флориды многомиллиардный урон, лишил тысячи людей крова, а некоторых — жизни.

Однако после "Ирмы" проповедник выложил новое видео, на котором утверждает, что у него все получилось. Валнау заявил, что в ответ на его молитвы ураган отправился к национальному парку Эверглейдс, а не к Майами. "Молитва переместила его (ураган — ред.)", — утверждает мужчина.